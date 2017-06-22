Россия, Турция и Иран достигли принципиального согласия в вопросе о зонах деэскалации в Сирии, осталось согласовать детали, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

Москва рассчитывает, что окончательные договоренности по зонам деэскалации будут готовы к встрече по Сирии в Астане 4–5 июля.

«Эта встреча очень важна для закрепления понимания и взаимопонимания по всем деталям устройства зон деэскалации», — подчеркнул Богданов.

Дипломат отметил, что при выработке окончательных договоренностей не могут не возникать «нюансы».

Таким образом, замглавы МИД РФ прокомментировал публикацию в «Известиях». По данным газеты, между Турцией и Ираном возникли разногласия по поводу того, кто будет контролировать линию, разделяющую зоны деэскалации, и позиции армии Сирии.