Последние недели Рунет активно обсуждает возможный запрет VPN-сервисов, с помощью которых пользователи на территории России могут получить доступ к заблокированному контенту.

Мы, безусловно, согласны, что доступ к контенту, который законодательно запрещен по тем или иным причинам, должен быть ограничен. И, конечно, чем меньше остается инструментов для обхода блокировки, тем активнее создаются новые: запретный плод сладок.

Недавно на заседании Совета ООН по правам человека был представлен доклад о том, что анонимность в интернете и шифрование данных — неотъемлемая часть права людей на свободу убеждений. А буквально на днях европейские парламентарии предложили узаконить шифрование — жители Евросоюза должны знать, что им гарантируется конфиденциальность и безопасность в интернете.

VPN — Virtual Private Network — виртуальная частная сеть. Изначально такие сети использовались большими компаниями для соединения компьютеров, находящихся далеко друг от друга; и до сих пор VPN используется в организациях, имеющих более одного офиса или много удаленных сотрудников. Но популярными среди обычных пользователей VPN-сервисы стали благодаря своему побочному эффекту — обеспечению анонимности.

По данным globalwebindex.net, во всем мире VPN используют 25% пользователей интернета, в России — 24% аудитории Сети, то есть порядка 21 млн человек. В России виртуальные частные сети используют для анонимного просмотра интернет-ресурсов, доступа к развлекательному контенту, к новостным сайтам, доступ к которым ограничен, а также для просмотра с рабочего компьютера страниц, недоступных по соображениям корпоративной политики безопасности. В меньшей степени — для общения с родственниками за рубежом, доступа к торрентам. Для сокрытия нежелательной активности от властей VPN использует около 10% пользователей.

Согласно статье 55 Конституции, в Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина.

Законопроект, который сейчас рассматривается, предполагает возможность исключения анонимности и нарушает права гражданина на доступ к информации. Каждый человек имеет право на анонимность, будь то интернет или реальная жизнь. Кроме того, использование зашифрованных соединений — это инструмент безопасности. В частности, при онлайн-покупках, снятии денег в банкомате. Техническая реализация требований законопроекта приведет к созданию уязвимости в механизме шифрования, а значит, снизит безопасность. Важно, чтобы законопроекты не нарушали права пользователей и бизнеса, которые выбирают безопасное использование интернета. Уверен, что ко второму чтению депутаты серьезно переработают законопроект с учетом мнения экспертного сообщества.

Сегодня, когда политика и экономика сильно пересеклись, когда страны вводят и отменяют санкции друг против друга, дружат и конфликтуют, крайними и зачастую самыми незащищенными становятся пользователи — мы с вами.

В отношении пользователей Республики Крым и Севастополя введены не только продуктовые, но и сервисные санкции. На полуострове остаются недоступными многие сервисы, которыми мы с вами пользуемся ежедневно, — от платежных средств до систем размещения рекламы.

Как рассказал Юрий Синодов, российский интернет-журналист, проживший последний год на полуострове, с крымских интернет-адресов (IP) недоступны сайты для управления аккаунтами в Google Apps, рекламными кампаниями в Google AdWords. Нельзя скачать обновления уже установленных программ в Google Play и тем более купить или установить новые. Например, чтобы скачать официальное приложение госуслуг, необходимо найти провайдера, у которого IP считается российским, но не крымским. В Google Play нельзя купить фильмы, в том числе российские. Недоступна часть сайтов, которая использует облачный хостинг Google. Не работают и бесплатные сервисы, например отображение пробок: если маршрут проложен на Google Maps и на маршруте есть затор, то узнать об этом можно только по факту. Информация о пробках на карте не отображается.

Чуть мягче ситуация с AppStore. Скачать и купить в нем можно всё что угодно, но только через аккаунт с данными, не относящимися к Крыму.

С недавних пор перестали работать обновления и доступы к сервисам Sony PlayStation.

В Республике Крым не работают онлайн-сервисы вызова такси: Gett, «Яндекс.Такси», Uber. Единственные доступные сервисы — Rutaxi и Maxim.

В текущей ситуации все эти проблемы решаются с помощью VPN. Запрет анонимайзеров и ограничение возможности использования локальных виртуальных сетей окончательно лишат пользователей Крыма доступа ко многим привычным и, главное, легальным сервисам.

Помимо частных пользователей Сети, пострадает бизнес. Изначально технология VPN создавалась для надежного шифрования данных, запрет на ее использование может крайне негативно сказаться на безопасности компаний. Фактически будет введен запрет на корпоративную почту, работу через удаленные соединения и т.п. Виртуальные частные сети используются банками для обмена данными, без этой технологии информация будет передаваться по открытому протоколу, доступному для перехвата данных.

Автор — директор Регионального общественного центра интернет-технологий

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