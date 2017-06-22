Синоптики столичного метеобюро сообщили, что в ближайшие дни в Москве и Московской области сохранится дождливая и прохладная погода.

«Пока прогнозы очень неутешительные. До начала следующей недели, числа до 26–27 [июня], характер погоды существенно меняться не будет: также будет преобладать неустойчивая погода с кратковременными дождями, довольно ветреная и прохладная», — приводит «РИА Новости» слова представителя столичного метеобюро.

Синоптики также отметили, что есть надежда на приход в регион настоящего лета в июле, так как все климатические процессы в 2017 году происходят с задержкой в месяц.