Президент Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский дал интервью «Известиям», в котором поделился подробностями скандала из-за своего прилета в Лондон, а также объяснил, почему буксует решение приднестровской проблемы.

Красносельский рассказал, что визит в Лондон и прием в МИД Великобритании были устроены по инициативе «Оксфордского союза», международной дискуссионной площадки. Кроме того, президента Приднестровья встретился и с послом России в Великобритании Александром Яковенко.

— Я стремился показать: Приднестровье имеет все основания быть признанным государством согласно международному праву. Кажется, я это доказал. Мы попросили союз оценить и проанализировать наши аргументы и выразить свое мнение, — заявил Красносельский.

Он отметил, что в МИД поддержали его желание продолжать диалог в формате «5+2». Ранее такое намерение высказывал и президент Молдавии Игорь Додон, однако дело не сдвигается с мертвой точки. По мнению Красносельского, реально в возобновлении переговоров заинтересованы только Россия и Приднестровье. Глава ПНР предлагал молдавскому коллеге подписать обращение к председателю ОБСЕ Себастьяну Курцу с просьбой содействовать в организации встречи «5+2». По словам Красносельского, Додон согласился, однако ситуацию развивать не стал.

Глава республики намерен продолжать международные контакты, чтобы донести свою позицию до мирового сообщества. Красносельский заявил, что как избранный народом Приднестровья президент, он обязан защищать и отстаивать интересы русских, молдаван, украинцев — вообще представителей всех 35 национальностей, проживающих в ПНР. Своей главной целью он назвал сохранение государственности и мира на родной земле, напомнив, что уже 25 лет в Приднестровье нет вооруженных конфликтов.

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