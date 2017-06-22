Первый замглавы администрации президента (АП) Сергей Кириенко проведет сегодня первое заседание рабочей группы по разработке поправок в избирательное законодательство. На встречу приглашены лидеры думских фракций и глава Центризбиркома РФ Элла Памфилова, ожидается, что присутствовать будет и глава государственно-правового управления президента РФ Лариса Брычева. Об этом «Известиям» сообщил собеседники в КПРФ и ЛДПР и подтвердил источник в АП. Одной из тем может стать проблема муниципального фильтра на предстоящих в сентябре губернаторских выборах.

Ранее серию встреч с представителями парламентских партий провел глава управления по внутренней политике администрации президента (УВП АП) Андрей Ярин. На них, в частности, затрагивалась и тема возможного внесения поправок в избирательное законодательство. Об этом «Известиям» напомнил вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев.

- Не так давно мы в Госдуме принимали законопроект об отмене открепительных удостоверений Андрея Клишаса (сенатор, один из авторов проекта – «Известия»). В связи с этим звучало очень много предложений от разных фракций по изменению законодательства. Было принято решение собрать все остальные предложения, создать что-то наподобие рабочей группы и работать над этими идеями - оформить их или единым законопроектом, или отдельными поправками, - сообщил он.

Игорь Лебедев уточнил, что на встречу с Сергеем Кириенко приглашены лидеры фракций - подготовленные в результате совместной работы поправки в избирательное законодательство будут проходить через Госдуму. От ЛДПР на встрече с главой внутриполитического блока Кремля будет присутствовать лидер партии Владимир Жириновский.

Главы фракции «Справедливая Россия» Сергея Миронова на встрече с руководством внутриполитического блока Кремля не будет, сообщил «Известиям» источник, близкий к руководству «СР».

- Сергей Миронов отсутствует в Москве по семейным обстоятельствам. Партию будет представлять зампред фракции в Госдуме Александр Бурков. В партии он отвечает за избирательные процессы, - заявил представитель "Справедливой России".

Он подчеркнул, что среди тем, которые намерен затронуть Александр Бурков, - вопрос об отмене или смягчении муниципального фильтра на губернаторских выборах, а также возможность непубличных договорённостей с «Единой Россией». Речь о том, чтобы партия власти помогла парламентской оппозиции в преодолении муниципального фильтра, предоставив кандидатам от других партий подписи муниципальных депутатов от ЕР.

Два источника, близких к руководству КПРФ, подтвердили «Известиям» участие во встрече лидера коммунистов Геннадия Зюганова. В "Единой России" не смогли пояснить, будет ли присутствовать на встрече лидер фракции ЕР Владимир Васильев. Напомним, в апреле серию встреч с представителями КПРФ, ЛДПР и "Справедливой России" провел Андрей Ярин - тогда в "Единой России" сообщили, что партия работает с главой УВП АП в рамках собственного графика.

Каждая фракция намерена озвучить свои предложения, уточнил в беседе с «Известиями» Игорь Лебедев. По его словам, пакеты идей у всех различаются, хотя есть и общие для всех инициативы.