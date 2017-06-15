«Прямая линия» с Владимиром Путиным, которая стала 15-й по счету, продлилась 3 часа 56 минут. В течение этого времени президент успел ответить на более чем 70 вопросов и обращений граждан из разных регионов России. Больше всего в ходе обратной связи с главой государства россиян интересовала социальная сфера: рост цен на продукты, тарифы ЖКХ, ситуация в здравоохранении, выплата зарплат и индексация пенсий. Еще на восемь вопросов президент ответил в ходе общения с прессой уже после прямого эфира. Глава государства рассказал, что думает о несанкционированных акциях протеста, отношениях с Украиной и США, санкциях и кадровых ротациях в регионах.

В этом году студию «прямой линии» вновь разместили центре Москвы — в Гостином Дворе. Свои вопросы российскому лидеру могли задать все желающие, в том числе граждане других стран. Участники «прямой линии» присылали свои вопросы и обращения через все доступные средства связи — видеозвонки, SMS и MMS, телефонные звонки, социальные сети. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, в этом году «прямая линия» стала одной из самых высокотехнологичных.

Зрители в студии — бизнесмены, деятели культуры, спортсмены, депутаты Госдумы — также имели возможность задать вопрос президенту. Традиционно использовался и формат прямых включений корреспондентов из разных населенных пунктов. На связь с московской студией вышли остров Ольхон Иркутской области, подмосковная Балашиха, Санкт-Петербург, Ростов-на-Дону, Ставрополье, Апатиты Мурманской области, Уфа, Волгоград, Ижевск и Ульяновская область. Еще одно включение — из города Нягань в Ханты-Мансийском автономном округе, где проживает около 58 тыс. человек — прервалось в прямом эфире, однако вскоре связь удалось оперативно наладить.

О политике и культуре

В первую очередь граждан интересовали вопросы социальной сферы: уровень зарплат, тарифы ЖКХ, пенсии. Россияне жаловались на низкий ежемесячный доход. Президент заявил, что рецессия в экономике преодолена, и Россия перешла к периоду роста. Интересовал граждан и вопрос ротации глав регионов. Глава государства заметил, что в некоторых субъектах жители сами, по сути, запустили этот процесс.

— Где-то мы почувствовали, что люди уже хотят перемен. Но по поводу того, справляются или не справляются (губернаторы — «Известия») — это вопрос прежде всего к гражданам. Некоторые из избранных руководителей регионов, перед тем как пойти на выборы, проработали там полгода и год, и, когда пошли на выборы, люди за них проголосовали, доверили им судьбу региона, поэтому можно сказать, что люди посчитали, избиратели посчитали, что эти кандидаты справляются, — заметил Владимир Путин. — Но, конечно, любые выборы, результаты любых выборов — это аванс, который дается людьми руководителю любого уровня при начале своей трудовой деятельности на этом новом высоком посту.

Актер Сергей Безруков — он также находился в студии — обратил внимание президента на попытки запретить фильм «Матильда» режиссера Алексея Учителя. Глава государства заметил, что в истории кинематографа были и более жесткие картины о царской семье. Однако, по словам Владимира Путина, и Наталья Поклонская (выступает против показа картины. — «Известия»), и Алексей Учитель имеют право на свою точку зрения.

— Вы сказали, что пытаются запретить. Никто не пытается запретить. У нее (Поклонской. — «Известия») есть позиция, она пытается эту позицию защитить, обращается в различные инстанции, но никаких решений по этому поводу, как вы знаете, каких-то запретных нет, — подчеркнул президент.

Позже Алексей Учитель заявил «Известиям», что после ответа президента с прокатом фильма «не будет проблем».

Еще одной резонансной темой, волновавшей граждан, стала передача Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге Русской православной церкви.

— Нужно деполитизировать эту проблему, забыть о том, что она существует как таковая, с уважением относиться и к религиозным чувствам людей, и в общем-то не забывать, что это здание, сооружение строилось как церковь, а не как музей. Но музейная функция там, конечно, должна сохраниться, — заявил глава государства.

О личном и футболе

Не обошел российский лидер и вопросы личного характера. Так, по словам президента, недавно у него родился второй внук. При этом Владимир Путин попросил с пониманием отнестись к его позиции - не разглашать подробности частной жизни.

— Не хочу, чтобы они (внуки. — «Известия») росли «принцами крови». Я хочу, чтобы они нормальными людьми росли. Для этого им нужно обычное общение, рядовое общение в детских коллективах. Стоит мне сейчас только сказать возраст, имя — они сразу же будут идентифицированы, их не оставят в покое. Это нанесет ущерб развитию ребенка, — сказал президент.

В ходе включения из города Апатиты Дарья Старикова обратилась к главе государства со сложным вопросом: из-за нехватки специалистов у девушки слишком поздно диагностировали рак, поставленный ранее диагноз оказался ошибочным. Владимир Путин рассказал, что такая же ситуация произошла с его отцом.

— Его лечили от болей в спине, делали массажи, прогревания и так далее. Мне мама сказала: знаешь, отец по ночам кричит от боли. И только после этого я перевел его в другую больницу, — сказал президент. — У него было всё то же самое, что и у тебя. Но, кстати говоря, даже на этой стадии нашли средства — и это было уже много лет назад, но тогда уже нашли средства, — достаточно эффективные, и он ушел из жизни не по той болезни, которая ему была диагностирована на самом деле.

Владимир Путин призвал девушку не терять надежду и пообещал помочь.

В ходе эфира президент в какой-то момент перехватил инициативу у ведущих: увидев в студии бывшего тренера российской сборной по футболу Валерия Газзаева, он поинтересовался, готовы ли игроки к чемпионату мира по футболу, который пройдет в России в 2018 году.

— Будем мы в футбол играть или нет? — обратился он к специалисту.

В ответ Валерий Газзаев признался, что его тоже беспокоит этот вопрос, и выразил надежду, что молодая команда проявит себя.

О преемнике и оппозиции

Ведущие «прямой линии» также задавали президенту вопросы. Один из них касался несанкционированных протестных акций, которые прошли в Москве 12 июня. На вопрос, готов ли президент к диалогу с оппозиционными силами, Владимир Путин подчеркнул, что «готов разговаривать со всеми, кто действительно нацелен на улучшение жизни людей».

— Нацелен на то, чтобы решать стоящие перед страной проблемы, а не использовать имеющиеся трудности — а трудностей всегда и везде достаточно — для собственного политического пиара. Использовать трудности как инструмент для собственной раскрутки, для того, чтобы нажиться в политическом смысле на этих трудностях, только их усугубляя, — пояснил он.

Уже к финалу «прямой линии» главе государства задали вопрос про преемника. Владимир Путин заявил, что выбор руководителей — прерогатива граждан страны.

— Я, конечно, сам когда-то определился: не вижу ничего зазорного сказать, что мои предпочтения так-то и так-то сформулированы, но в конечном итоге мы не должны забывать о том, что избиратель — российский гражданин, только он может определить, кто будет возглавлять регион, конкретный район, город, область или страну, — подчеркнул президент России.

По окончании эфира Владимир Путин сфотографировался с ведущими и организаторами программы и сотрудниками call-центра, после чего ответил на вопросы журналистов. Глава государства, в частности, заявил, что Москва и дальше будет оказывать помощь Донбассу.

Представителей СМИ интересовало отношение президента к оппозиционеру Алексею Навальному. Российский лидер подчеркнул, что любые протестные акции должны проходить «в рамках демократических процедур».

— Думаю, что это правильный, хороший способ донести до власти, до любой власти и в любой стране, в том числе и в России, точку зрения людей, которые не согласны в чем-то с действующими властями, — заявил президент. — При этом любые формы протестов, в том числе и демонстрации, должны оставаться в рамках закона. Так же как и чиновники, и властные структуры, представители власти должны действовать в рамках закона. Те, кто нарушает закон, должны отвечать за эти нарушения. Вот и всё. Одно дело — организовывать протестные акции, а другое дело — использовать эти акции как инструмент провокации и обострения ситуации для самораскрутки. Вот это я не приветствую.

Прокурорские проверки

Как отметили представители прокуратуры, по итогам «прямой линии» будут проведены проверки в Забайкальском и Ставропольском краях. О проведении проверки в связи с обращением по поводу обеспечения жильем сотрудников полиции сообщила и прокуратура ХМАО.

Кроме того, Генеральная прокуратура РФ поручила провести проверку и по обращению к президенту жителя Приморского края, сообщившего о проблеме угольной пыли в порту города Находка.