Муниципальное предприятие, отвечающее за озеленение улиц Самары, закупит топиарные фигуры и композиции. Начальная цена контракта составит 3,3 млн рублей, которые выделят из средств государственных предприятий.

Всего в городе установят 15 новых фигур. Среди них двухметровые матрешки, «Мяч в сердце», три «Футболиста», трехметровая композиция «Человек с мячом», а также «Летящий мяч» и «Бутса и мяч». Все фигуры должны имитировать стриженый газон, покрывающий внешний каркас, сообщает НИА «Самара».

Заявки на участие будут принимать до 7 июля, а сами конструкции на улицах Самары должны разместить до конца 2017 года.