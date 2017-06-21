Бесплатный автобус курсирует между стадионом «Спартак» и станциями «Аэропорт» и «Сокол» Замоскворецкой линии столичного метрополитена. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем микроблоге в Twitter.

Сегодня на #КК2017 матч Россия-Португалия. Между стадионом и станциями "Сокол", "Аэропорт" ходит бесплатный для болельщиков экспресс М-3 — Сергей Собянин (@MosSobyanin) 21 июня 2017 г.

Бесплатный экспресс М-3 запущен для удобства болельщиков, сообщает сетевое издание m24.ru.

По окончании первого тайма сборная Португалии ведет со счетом 1:0.