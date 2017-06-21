Участок объездной трассы Симферополя построен на четверть
Подрядчик строительства дороги Дубки–Левадки новосибирская строительная компания «Сибавтобан» получил 1 млрд рублей аванса. Строительство участка объездной трассы Симферополя началось в феврале. Работы выполнены примерно на 25–27%.
Как напоминает ИА «Крыминформ», длина четырехполосной трассы категории Б-1 превышает 9 км. Также подрядчику предстоит возвести три путепровода.
Срок завершения работ — 31 августа 2018 года. Общая стоимость строительства составляет 6,14 млрд рублей.