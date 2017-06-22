Закупки пальмового масла в первом квартале 2017 года сократились на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и стали минимальными начиная с 2015 года, говорится в отчете Роспотребнадзора о противодействии производству и обороту фальсифицированной продукции. По мнению специалистов, сокращение поставок обусловлено снижением цен на подсолнечное масло, а также ужесточением контроля за продукцией с содержанием пальмового масла со стороны Роспотребнадзора. С будущего года планируется крупно указывать на упаковках продуктов сведения о наличии в составе пальмового масла, также ужесточились и требования к поставкам такой продукции в соцучреждения.

В отчете Роспотребнадзора, с которым ознакомились «Известия», указано, что в первом квартале 2017 года импорт пальмового масла составил 193,8 тыс. тонн, что на 17% меньше, чем за тот же период годом ранее (227 тыс. тонн).

40% пальмового масла в Россию завозится в Воронежскую область, а его крупнейшим покупателем является компания «ЭФКО». Об этом заявили в пресс-службе Роспотребнадзора.

— Основным получателем тропических масел в Российской Федерации является группа компаний «ЭФКО». В 2015–2017 годах доля импортируемых ею тропических масел составила 64,5%. Эта компания является крупнейшим российским вертикально-интегрированным производителем жиров специального назначения, а также майонеза, растительного масла и кетчупа, выпуская эту продукцию под брендами «Слобода» и «Альтеро», — рассказали «Известиям» в пресс-службе Роспотребнадзора.

В ведомстве также добавили, что ООО «КРЦ ЭФКО-Каскад», реализующим продукцию производства ООО «ЭФКО Пищевые ингредиенты», за 2014–2016 годы были осуществлены поставки предприятиям по переработке молока и молочных продуктов пальмового масла в объеме 545 тонн и заменителей молочного жира на его основе в объеме 2193 тонны.

В «ЭФКО» отметили, что причина сокращения поставок «пальмы» — низкие цены на подсолнечное масло.

— Поскольку цена на подсолнечное масло снизилась, то некоторые производители — потребители специализированных жиров и маргаринов — перешли на потребление жиров из гидрогенизированного подсолнечного масла, — пояснили «Известиям» в пресс-службе «ЭФКО».

По данным Росстата, потребительские цены на подсолнечное масло стали снижаться в сентябре прошлого года и к маю упали с 112,04 рубля за кг до 102,7 рубля за кг.

Помимо «ЭФКО», в список крупнейших покупателей пальмового масла входят компания «Каргил», корпорация «СОЮЗ» и холдинг «Солнечные продукты». Однако их доли в общем объеме закупок пальмового масла существенно ниже, чем у «ЭФКО», заметили в Роспотребнадзоре.

Сокращение ввоза пальмового масла можно объяснить ужесточением требований к маркировке продукции с его содержанием. С 2018 года производители молока и молочной продукции будут обязаны указывать на упаковке контрастно и крупным шрифтом, что в его составе содержится пальмовое масло. Кроме того, особое внимание к продуктам с пальмовым маслом уделяет Роспотребнадзор, отметил депутат Госдумы Аркадий Пономарёв, основатель компании «Молвест».

— Снижение закупок «пальмы» связано, вероятно, с повышенным общественным вниманием к проблеме фальсификации продовольствия. Роспотребнадзор усилил контроль, особенно за поставками в социальные учреждения, — сказал он.

Тем не менее, по словам депутата, пока рано говорить, что поставки пальмового масла в ближайшее время сократятся в разы. В нынешних условиях потребители больше смотрят на цену, что и объясняет спрос на продукты с пальмовым маслом.

По словам президента Масложирового союза России Юрия Морозова, в стране потребление пальмового масла составляет 8–9 кг на душу населения в год.

— Мы переедаем в том или ином виде 4–5 кг пальмового масла в год. В Европе потребление «пальмы» — порядка 10 кг на душу населения. Но если мы посмотрим, сколько готовой продукции, которая ее содержит, из Европы вывозится, то этот показатель будет значительно меньше. У нас показатель вывоза продуктов с «пальмой» мизерный, — отметил Юрий Морозов.

Ранее «Известия» сообщали, что крупнейший в мире производитель продуктов питания — компания Nestle — обратилась в Минсельхоз с просьбой не обязывать поставщиков продуктов указывать в составе пальмовое масло, считая эту меру излишней.