Временно ограничен ввоз всех видов жвачных животных и свиней из Карагандинской области Казахстана. С 16 июня в РФ Россельхознадзор также запретил ввозить их генетический материал и животноводческую продукцию, не обработанную должным образом. «В связи со сложной эпизоотической обстановкой на территории Казахстана и подтверждением вспышки пастереллеза Россельхознадзор с 16 июня 2017 года ввел временные ограничения на ввоз с территории Карагандинской области Республики Казахстан в Россию всех видов жвачных животных, свиней, а также их генетического материала и животноводческой продукции, полученной от указанных видов животных, не прошедшей термической обработки при температуре 72°С в течение не менее 30 минут», — информирует агентство «РИА Новости» со ссылкой на сообщение ведомства. Пастереллез - инфекционное заболевание, возникающее из-за снижения естественной сопротивляемости организма животных к возбудителям инфекции.