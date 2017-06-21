15 пожаров общей площадью 4482 га тушат в Иркутской области в среду, всего 21 июня в российских лесах проводят ликвидацию 123 лесных пожаров на площади более 13 тыс. га, сообщили в пресс-службе ФБУ «Авиалесоохрана».

Среди наиболее пострадавших регионов оказались Красноярский край, где пожары охватили территорию площадью более 3,5 тыс. га, и Забайкалье, в котором лесные пожары тушат на площади около 1,7 тыс. га. Сложной, по данным «Авиалесоохраны», остается ситуация в Республике Тыва, где тушат 21 пожар на площади более 1,8 тыс. га, при этом с начала суток ликвидирован один пожар площадью 0,5 га. Обстановка ухудшается из-за погоды — без осадков, температура воздуха днем превышает 30 градусов тепла.

Три пожара общей площадью более 40 га зафиксированы на особо охраняемых природных территориях, уточнили в ФБУ, — один в Саяно-Шушенском заповеднике, два в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье», которое объединяет Байкало-Ленский заповедник и Прибайкальский национальный парк.