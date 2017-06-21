Пограничное управление ФСБ в Забайкальском крае сообщило о задержании гражданина США при попытке незаконно пересечь российско-китайскую границу.

Как сообщает Газета.ru, задержанный признался, что занимался взломом и хакерской атакой правительственных интернет-ресурсов и коммерческим шпионажем. Злоумышленник представился Дэвидом Чарльзом и решил бежать из США через Аляску. В пограничном управлении отметили, что мужчина сделал себе паспорт гражданина Объединенной Республики Танзания и приобрел банковскую карту на чужое имя. При покупке новых документов задержанный отправился за продавцом, который скрылся с его деньгами, в Китай. Там хакера задержали сотрудники погрануправления КНР.

В США заявили, что задержанный не является их гражданином.