Заместитель главы МИД РФ Сергей Рябков считает новые американские санкции против России «политическим подарком» для находившегося в США Порошенко.

В Вашингтоне 20 июня объявили о новом расширении санкций против российских физических и юридических лиц. По мнению Рябкова, санкции введены под старым предлогом событий на Украине и имеют несуразные причины. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Несуразность этой мотивировки очевидна, особенно с учетом того, что американцы теперь фактически обвиняют в украинском кризисе, среди прочих, московский байк-центр и известную компанию, занимающуюся кейтерингом», — говорится в сообщении Рябкова на сайте МИД РФ.