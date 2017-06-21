Повторная судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что в крови погибшего в Подмосковье мальчика был обнаружен алкоголь, рассказала «Интерфаксу» представитель областного управления СКР Елена Фокина.

По ее словам, в крови ребенка обнаружили этиловый спирт в количестве 2,7 промилле. Экспертизу проводили специалисты Главного управления криминалистики СКР.

Фокина добавила, что в настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства употребления мальчиком спиртных напитков.

Трагедия произошла в апреле текущего года в подмосковном городе Железнодорожный. Шестилетний мальчик во дворе жилого дома попал под колеса автомобиля, за рулем которого находилась 31-летняя женщина.

Инцидент привлек внимание общественности после оглашения результатов экспертизы. Из них следовало, что ребенок находился в состоянии алкогольного опьянения.