Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев поручил следственным органам МВД возбуждать уголовное дело в случае гибели детей в ДТП в течение суток.

Как пишет ТАСС, Колокольцев заверил, что направит поручения для всех руководителей подразделений МВД о возбуждении дела после смерти ребенка в ДТП не позднее суток.

«По каждому факту такой трагедии, сопряженному с гибелью несовершеннолетних, уголовное дело должно возбуждаться в течение суток», — заявил глава МВД.