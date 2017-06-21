Россия не отменит эмбарго на поставки турецких томатов в ближайшие годы, передает ТАСС со ссылкой на заявление министра сельского хозяйства Александра Ткачева.

«Может быть, когда-нибудь разрешим [ввоз томатов из Турции], но не в ближайшие годы точно», — сказал глава Минсельхоза.

Запрет на ввоз турецких овощей и фруктов в Россию действует с 1 января 2016 года. На данный момент сняты почти все ограничения на ввоз сельско-хозяйственной продукции. Частично он был отменен по отношению к цитрусовым, но томаты остались под запретом.