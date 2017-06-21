Городской парк появится на правом берегу Иркутского водохранилища в районе ледокола «Ангара». Проект реализуют в рамках программы «Формирование комфортной городской среды», сообщил мэр Иркутска Дмитрий Бердников.

По словам градоначальника, работы по благоустройству городской территории были начаты еще в прошлом году в рамках частно-муниципального партнерства. Большинство работ планируется завершить этим летом, передает ИА IrkutskMedia.

«Наша основная задача — сделать привычную зону отдыха более удобной и комфортной для горожан», — подчеркнул мэр города.

Ожидается, что в 2018 году будет запущен речной трамвай, который соединит две городские зоны отдыха — парк «Солнечная дорога» и пляж на заливе Якоби.