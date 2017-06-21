У актера сериала "Улицы разбитых фонарей" Михаила Бондарука угнали дорогую иномарку. Полиция сейчас выясняет обстоятельства случившегося.

Инцидент произошел в Кировском районе Санкт-Петербурга, где машина стояла на парковке, расположенной на проспекте Стачек. Актер оставил там автомобиль, а когда вернулся, то не обнаружил его. Как сообщает "РЕН ТВ", Михаил Бондарук взял иномарку в кредит.

Сотрудники правоохранительных органов Санкт-Петербурга завели уголовное дело.