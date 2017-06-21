Сервис «Яндекс.Музыка» отметил 55-летний юбилей Виктора Цоя видеоклипом на песню группы «Кино» под названием «Звезда по имени Солнце». Также страница группы была раскрашена в цвета обложки альбома 1986 года «Ночь».

В записи песни и съемках видеоролика принимали участие музыканты, актеры, студенты и простые петербуржцы, сообщает сайт «Комсомольской правды в Санкт-Петербурге». В пятиминутном ролике есть отсылки к жизни и творчеству Виктора Цоя. Так, в видеоролике сменяются четыре эпохи, в кадре появляются Евгений Федоров, Андрей Кагадеев, Татьяна Буланова и другие музыканты и художники Северной столицы. Всего в съемках приняли участие более сотни человек.

Кроме того, по подсчетам аналитиков, общая продолжительность прослушивания песен группы «Кино» на сервисе «Яндекс.Музыка» уже превысила тысячу лет.