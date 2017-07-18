В конце июня в России завершился один из крупнейших международных турниров — Кубок конфедераций, а уже в середине июля стартовало первенство страны по футболу. О шансах команд в новом сезоне премьер-лиги и на международной арене в интервью «Известиям» рассказал бывший наставник столичного «Спартака», ныне занимающий должность главного редактора футбольных трансляций «Матч-ТВ» Валерий Карпин. Также именитый специалист поделился с «Известиями» мнением о прошедшем в нашей стране Кубке конфедераций и назвал главных фаворитов предстоящего сезона в РФПЛ.

— Какие команды, по вашему мнению, являются главными фаворитами в борьбе за золото предстоящего первенства страны?

— Тройка лидеров не изменится — «Спартак», ЦСКА и «Зенит» разыграют между собой призовые места и звание чемпиона России.

— Неужели никто не сможет вклиниться в эту тройку?

— Сложно будет вклиниться в прошлогоднюю тройку лидеров. Клуб, который мог бы составить реальную конкуренцию «Спартаку», ЦСКА и «Зениту» в новом сезоне? По подбору игроков и качеству игры выделю «Локомотив» и «Краснодар», но я не думаю, что две эти команды смогут включиться в чемпионскую гонку, но они могут попробовать попасть в тройку. «Рубин» Курбана Бердыева сейчас только строится, команде нужно время, но у нее уже есть сильный состав и качественный тренер. Думаю, и казанцы могут побороться за место в тройке лучших.

— «Спартак» может вновь выиграть чемпионат страны?

— Может.

— Что красно-белым для этого нужно?

— Выиграть у основных конкурентов и брать очки в тех матчах, где они должны это делать. Также команде нужно приобрести несколько качественных исполнителей — в этом сезоне им предстоит выступать в Лиге чемпионов, так что клубу необходимо удлинять скамейку запасных.

— «Зенит», например, хорошо укрепился в межсезонье: наряду с группой российских игроков состав команды пополнили сильные легионеры.

— Команду возглавил новый тренер. Манчини — отличный специалист с огромным опытом работы. Клуб ударно поработал на трансферном рынке, сейчас у «Зенита» фактически по два исполнителя на каждую позицию. Однако пока рано судить о качестве пришедших легионеров — время покажет, как они зарекомендуют себя в нашей стране. Длинная скамейка — безусловный плюс в борьбе за чемпионство. Важно суметь собрать из всех этих исполнителей полноценную команду, которая добьется необходимого результата.

— У ЦСКА, напротив, всё меньше и меньше футболистов в команде — клуб покинули лидеры Зоран Тошич, Роман Еременко, а приобретений не было.

— До конца трансферного периода полтора месяца, у руководства армейцев еще есть время для новых приобретений. К тому же в команде неплохо проявила себя молодежь, которую главный тренер Виктор Гончаренко активно привлекает к играм за основной состав.

— Владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что для достойного выступления в Лиге чемпионов нужны игроки другого уровня. Согласны?

— Он владелец команды, ему виднее. «Ростов» со своим уровнем игроков достойно выступил в Лиге чемпионов.

— «Спартак» сможет выйти из группы главного европейского клубного турнира?

— Всё зависит от жеребьевки. Она может оказаться как удачной, так и жесткой. Безусловно, то, что «Спартак» посеян в первой корзине, — огромный плюс для красно-белых. Однако сейчас формат Лиги чемпионов таков, что даже в четвертой корзине могут оказаться команды, которые гораздо сильнее тех, что в первой.

— Весь прошлый сезон вы критиковали судейство в РФПЛ. Почему?

— Я никого не критиковал, а высказывал свою точку зрения. Судейский корпус порой не замечает очевидных вещей, но я с этим ничего не могу поделать. Надеюсь, в этом сезоне что-то изменится.

— Как вы оцените прошедший в нашей стране Кубок конфедераций?

— Как прекрасный турнир. Он показал, что Россия готова к проведению чемпионата мира по футболу в 2018 году.

— А выступление на нем нашей национальной сборной?

— Как можно оценить выступление команды, которая даже не вышла из своей группы? Исключительно как неудовлетворительное. Впереди еще год подготовки. В любом случае будем болеть за нашу сборную и надеяться на лучший результат на предстоящем домашнем мировом первенстве.

— В минувшие выходные прошел Суперкубок России. Как оцените игру?

— Неплохой упорный матч двух достойных соперников. «Спартак» оказался сильнее и победил по праву.

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