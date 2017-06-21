В Уфе на скамье подсудимых окажется лжеадвокат, обманувший своих клиентов на 1,5 млн рублей. Неисполнение обязательств перед доверителями Алексей Захаров объясняет потерей памяти, своей вины он не признает.

Как установило следствие, в 2012 году Захаров предложил услуги адвоката матери осужденного на 17 лет. Он представился квалифицированным юристом «со связями в юридических кругах Москвы». За свои услуги на его банковский счет были переведены 700 тыс. рублей. Обманул Захаров и своего знакомого, пообещав продать за 1 млн 100 тыс. рублей участок в Подмосковье. Он так и не выполнил своих обязательств, но получил более 800 тыс. рублей.

Захаров обвиняется по двум статьям УК «Покушение на мошенничество в особо крупном размере» и «Мошенничество», передает «МедиаКорСеть».

Отмечается, что у Захарова нет специального образования, он закончил школу и был безработным.