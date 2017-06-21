Знаменитую гору Ай-Петри в Крыму, куда ежегодно съезжаются тысячи туристов, начали освобождать от объектов самовольного строительства, в связи с чем туристов просят воздержаться от поездок, пока не закончится демонтаж самостроев. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства курортов и туризма Крыма.

«Это связано с проведением работ по демонтажу торговых объектов и других строений, передвижением строительной техники и уборкой строительного мусора на плато. На сегодняшний день процесс сноса построек находится в активной стадии, треть строений полностью разобраны», — приводит сообщение пресс-службы ИА SevastopolMedia.

По данным агентства, ограничения будут действовать до июля текущего года.

Напомним, плато начали освобождать от незаконных самостроев в мае текущего года. По словам главы Крыма Сергея Аксенова, владельцы самостроев демонтируют их добровольно, на основе договоренностей с руководством полуострова и в тесном взаимодействии с органами власти, поскольку, они понимают, что наносят вред экологии и нарушают экологическое законодательство. Предполагается, что в ближайшее время будет снесено более 40 объектов, после чего Ай-Петри включат в состав Ялтинского горно-лесного природного заповедника.

Плато Ай-Петри — это особо охраняемая природная территория, которая также является водосборником: вода, которая там аккумулируется, идет на обслуживание Ялты и санаториев курортного города. Плато находится над Ялтой на высоте примерно 1200 м над уровнем моря, куда с побережья проложена высокогорная канатная дорога.