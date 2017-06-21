Ставки по вкладам к концу 2017 года могут опуститься на 1–1,5 процентного пункта, если ключевая ставка Центробанка продолжит снижаться, а темп инфляции и структурный профицит ликвидности сохранятся. В результате доходность депозитов на срок от трех месяцев до года составит 5,5% годовых, а ставки по вкладам от года до трех лет — 6,5%. Это следует из опроса крупнейших российских банков, проведенного «Известиями». По словам экспертов, предпосылок для увеличения ставок по вкладам нет.

Знать долгосрочную ставку по вкладу важно не только тем, кто планирует свои сбережения, но и тем, кто хочет зафиксировать доходность сейчас — на уровне до 8% годовых. На динамику депозитных ставок оказывают влияние несколько факторов: фактическое и ожидаемое изменение ключевой ставки ЦБ, динамика инфляции, структурная ликвидная позиция банковской системы: в настоящее время — структурный профицит ликвидности, а также конкуренция на рынке.

— С начала 2017 года ключевая ставка уже снизилась на 1 п.п. и до конца года может быть уменьшена еще на 1 п.п., — отметила главный аналитик Бинбанка Наталья Ващелюк. — В 2016 году в ответ на снижение ключевой ставки на 1 п.п. средневзвешенные ставки по привлеченным вкладам уменьшились даже более существенно. По вкладам на сроки от трех месяцев до года они снизились на 1,6–1,8 п.п. (на них в среднем приходилось около 60% привлеченных ресурсов населения), на срок от 1 года до 3 лет — почти на 2 п.п. (на подобные финансовые продукты приходилось около 20% вкладов населения).

Более масштабное, чем движение ключевой ставки, снижение ставок по вкладам во многом объяснялось переходом банковской системы к состоянию структурного профицита ликвидности, а также ожидаемым продолжением уменьшения ключевой ставки ЦБ. По словам Натальи Ващелюк, в 2017 году банковская система продолжает функционировать в условиях структурного профицита ликвидности и до конца года подобное положение, вероятнее всего, сохранится.

— Тем не менее величина профицита до ноября-декабря предположительно не будет заметно увеличиваться, когда, по словам министра финансов Антона Силуанова, для финансирования бюджетного дефицита будут использованы средства суверенных фондов на уровне около 1,7 трлн рублей, — указала эксперт. — Это должно существенно повысить объем профицита ликвидности в банковской системе. Отчасти из-за отсутствия значимых изменений в величине структурной ликвидной позиции банков до конца года, а также из-за прекращения дезинфляционных процессов — инфляция, вероятнее всего, стабилизируется около 4% — реакция процентных ставок по вкладам на каждый шаг в снижении ключевой ставки (например, на каждые 25 п.п.) будет несколько меньше, чем в прошлом году.

По прогнозам Натальи Ващелюк, в целом при снижении ключевой ставки до 8% годовых к концу 2017 года, то есть на 2 п.п. по сравнению с уровнем начала года, можно ожидать несколько меньшее движение в ставках по вкладам – приблизительно на 1–1.5 п.п. Таким образом, ставки по краткосрочным вкладам — от трех месяцев до года — могут составить около 5,5% годовых, по долгосрочным — от года до трех лет — около 6,5%.

Начальник управления маркетинговой стратегии и исследований ВТБ24 Дмитрий Лепетиков, руководитель службы сберегательных и комиссионных продуктов банка ВТБ Наталья Сумакова, директор департамента пассивных, страховых и инвестиционных продуктов банка «Открытие» Вадим Погосьян и директор по развитию розничных продуктов Росбанка Лидия Каширина уверены, что ставки по вкладам к концу года снизятся на 1 п.п. По словам Лидии Кашириной, предпосылок для увеличения ставок по вкладам нет.