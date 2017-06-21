21 июня умер бывший начальник отечественной нелегальной разведки, ветеран Великой Отечественной войны, генерал-майор в отставке Юрий Дроздов.

В 1979 году был назначен начальником нелегальной разведки, которую возглавлял вплоть до ухода в отставку в 1991 году.

Дроздов также был инициатором создания и руководителем знаменитого «Вымпела» — разведывательно-диверсионного подразделения внешней разведки, предназначенного для проведения операций за границей в «особый период».