Китайский космический грузовик «Тяньчжоу-1» отстыковался в среду от модуля «Тяньгун-2». В данный момент модуль находится на околоземной орбите. Успешная отстыковка космического корабля завершает первый этап миссии по отработке технологий стыковки и заправке космической лаборатории топливом.

«Тяньчжоу-1» был запущен на орбиту 20 апреля с космодрома Вэньчан с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-7». Основной задачей миссии было отработать технологию стыковки в разных режимах с модулем «Тяньгун-2» и заправить его топливом. За два предыдущих месяца стыковка была осуществлена дважды.

На следующем этапе миссии планируется самостоятельный полет «Тяньчжоу-1» и проведение экспериментов, в том числе — третья стыковка с модулем «Тяньгун-2» в ускоренном режиме.