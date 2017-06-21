Смартфон Motorola вернется на российский рынок гаджетов. Правообладатель бренда, компания Lenovo решила возродить популярный телефон и дать ему название Lenovo Moto.

Об этом пользователям Facebook рассказал PR-менеджер компании Марат Ракаев.

Напомним, в 2007 году Nokia и Motorola были самыми популярными марками в мире. Lenovo планирует занять бюджетный сегмент рынка с выпуском телефона Moto. Компания планирует привлечь покупателей аксессуарами и дизайном новых гаджетов.