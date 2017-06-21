Заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков заявил о планах ведомства за ближайшие два месяца «сформировать пакет проектов по диверсификации» предприятий ОПК с целью производства «гражданской продукции».

Это заявление представитель Минпромторга сделал на форуме «Технопром-2017», который проходит сейчас в Новосибирске.

По словам Осьмакова, проекты, которые войдут в состав «диверсификационного пакета», смогут получить государственную финансовую поддержку — например, субсидиии на запуск производства новых образцов гражданской продукции.

Несколько месяцев назад Осьмаков сообщал, что президент РФ Владимир Путин поставил перед Минпромторгом задачу довести соотношение гражданской и оборонной продукции на предприятиях ОПК до равного к 2030 году.

В качестве примеров гражданской продукции, которая может выпускаться оборонно-промышленным комплексом, замминистра приводил медицинскую технику, электронику, продукты высокотехнологичного производства, станкостроения, литья.

«Наша задача сейчас — информатизация, использование правильных стимулов, чтобы раскрыться оборонным предприятиям», — говорил тогда Осьмаков.