Зафиксированное в Трудовом кодексе РФ право матерей двух и более детей брать оплачиваемый отпуск в любое время аннулировано. Новой законодательной нормы взамен прежней при этом так и не появилось, и женщины требуют вернуть им право на свободную дату отпуска.

Право отдыхать в любое удобное время матерям двух и более детей в возрасте до 12 лет было зафиксировано в постановлении Совмина СССР от 1981 года, которое перешло в современный ТК. Однако оно было признано утратившим силу.

— Дублирующей нормы, возвращающей многодетным матерям право на удобный отпуск, сейчас в Трудовом кодексе нет. Хотя, конечно, при наличии маленьких детей удобно самостоятельно выбирать время отпуска. И то, что отменили этот акт, конечно, печально. Но он, к сожалению, был фактически мертвым. Очень мало кто о нем знал и применял на практике, — рассказала «Известиям» член комиссии по труду и занятости Общественного совета при Минтруде РФ, директор Центра социально-трудовых прав Елена Герасимова.

В свою очередь представитель сообщества многодетных матерей, глава Ассоциации многодетных семей «Много нас», мать шестерых детей Елена Фоминых считает, что эта мера социальной поддержки должна быть непременно сохранена.

Подробнее — в материале «Известий»:

Мам двух и более детей лишили удобного отпуска