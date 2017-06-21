Женская сборная России проиграла команде Греции в 1/2 финала чемпионата Европы-2017 (58:62). Решающей стала третья четверть, в которой подопечные Александра Васина уступили со счетом 4:22.

Таким образом, россиянки не смогли попасть в восьмерку сильнейших и пропустят чемпионат мира-2018. Это уже третий большой турнир подряд, который будет проходить без участия России. Ранее женская сборная не играла на Чемпионате мира-2014 и Олимпийских играх-2016.

В других встречах квалификационного раунда Украина уступила Словакии, Италия одолела Венгрию, а Латвия выбила из борьбы чемпионов Европы-2015, команду Сербии.

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