Защитник сборной Португалии поделился воспоминаниями о работе с российским специалистом Анатолием Бышовцем в команде «Маритиму».

Футболист подчеркнул, что старался почерпнуть что-то от каждого специалиста, с которым работал.

«Я очень хорошо помню, как работал с Бышовцем, это очень дорогие для меня воспоминания», — заявил Пепе.

Ранее Анатолий Бышовец в интервью «Спорт-экспрессу» рассказал, что привлек Пепе к работе с основным составом «Маритиму» и футболист «быстро преобразился».

«Я его использовал в средней линии — там же, где позже Жозе Моуринью, поскольку он эффективно действует не только в обороне, но и в поддержке завершающей стадии», — отмечал российский специалист.

Бышовец встретился с Пепе в 2007 году, когда мадридский «Реал» участвовал в Кубке РЖД. Тогда футболист поблагодарил тренера за то, что он «поверил в него и вселил уверенность».

В среду, 21 июня, сборная России в рамках Кубка конфедераций встретится со сборной Португалии. Матч начнется в 18.00 по московскому времени.