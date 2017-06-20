Министерство обороны РФ сообщило, что российские средства контроля воздушного пространства после перехвата цели узнали, что им оказался американский самолет-разведчик RC-135.

После обнаружения в воздушном пространстве цели, которая выполняла полет в направлении государственной границы России, истребитель Су-27 поднялся над нейтральными водами Балтики. Об этом передает «РИА Новости».

«Для перехвата цели в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных сил ПВО Балтийского флота, который после сближения идентифицировал ее как американский самолет-разведчик RC-135», — комментирует Минобороны.

По сообщению оборонного ведомства, во время сопровождения американский самолет выполнил провокационный разворот, попытавшись сблизиться с российским воздушным судном. Пилот успел вовремя отреагировать и возобновил сопровождение RC-135 до изменения им курса полета от границы России.