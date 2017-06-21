Группа компаний Black Star (основатель Тимур Юнусов - Тимати) в партнерстве с мобильной платформой “Атлас” создала новую технологическую компанию под брендом Stars, которая выпустит на рынок мобильного оператора связи Stars Mobile, интернет-банкинг Stars Bank и партнерскую кэшбэк-программу Stars CashBack. Предполагается, что главными потребителями новых технологических продуктов станут молодые люди в возрасте от 16 до 24 лет. Об этом “Известиям” рассказали генеральный директор Black Star Павел Курьянов и партнер нового проекта, глава “Атлас” Евгений Гордеев. Аналитики телекоммуникационного рынка считают, что услуги виртуального оператора не будут пользоваться высоким спросом.

За техническую реализацию проектов будет отвечать “Атлас” (запущенный в 2016 году проект бесплатной мобильной связи), за продвижение и маркетинг - Black Stars.

— В сентябре - октябре планируем запустить CashBack, до конца года - мобильного оператора, а интернет-банкинг запустим в марте-апреле 2018 года, — сообщил “Известиям” Павел Курьянов.

Все сервисы будут работать через единое мобильное приложение. Сначала в нем появится система CashBack. Пользователь сможет совершать покупки в магазинах партнеров непосредственно в приложении или в браузере по специально сгенерированной для него ссылке. Через месяц часть потраченных денег вернется на счет пользователя. Оттуда их можно будет перевести на счет мобильного телефона. До конца года в приложении появится новая вкладка - мобильная связь, а в 2018 году - интернет-банкинг.

Для создания виртуального мобильного оператора (MVNO) Stars Mobile ведет переговоры с акционерами всех крупнейших операторов связи: “ВымпелКома”, “МегаФона”, МТС и Tele 2. Об этом “Известиям” рассказал Евгений Гордеев. “ВымпелКом”, МТС и ”МегаФон” от комментариев отказались. В Tele 2 заявили, что открыты ко всем предложениям по созданию MVNO.

MVNO — mobile virtual network operator - арендует инфраструктуру у одной из сотовых компаний. К примеру, Yota — MVNO, работающий на сетях «МегаФона».

По словам Павла Курьянова, у его компании есть понимание, каким образом привлекать абонентов для Stars Mobile.

— Например, нашим абонентам мы будем предлагать эксклюзивные продукты, которые купить за деньги будет невозможно, либо очень сложно, — рассказал Павел Курьянов.

По словам Евгения Гордеева, вместе с услугами связи они хотят дать набор услуг, нужных молодым людям и никому больше.

— Это будет безлимитный доступ к музыкальному контенту, к видео-сервисам, возможность на выгодных условиях сходить на концерты и так далее, — пояснил глава "Атласа".

Гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков востребованность нового оператора связи считает сомнительной.

— В России переизбыток SIM-карт. Рынок перенасыщен. На руках у граждан более 250 млн "симок". Плюс большая конкуренция за молодежную аудиторию, например, Yota и VK Mobile уже начали борьбу за этих абонентов, — считает Кусков. — "Симку" Stars Mobile если и будут приобретать, то как дополнительную, от которой можно будет просто отказаться. Она может стать популярной в первые полгода, благодаря активной маркетинговой политике и интересным акциям, например, скидкам на концерты. Но через полгода креатив может закончиться, и в этом случае оператор никому не будет нужен.

Генеральный директор "ТМТ Консалтинг" Константин Анкилов уверен, что проект может быть интересен для нишевой аудитории и в краткосрочной перспективе.

— Сегодня мы в России переживаем расцвет MVNO. У Black Star есть своя аудитория, и они смогут ее монетизировать в краткосрочной перспективе. В появлении таких игроков заинтересованы сами операторы связи, ведь аудитория очень активно перетекает от оператора к оператору, — рассказал аналитик. — В год абонентами выбрасывается до 100 млн "симок". А такие проекты позволяют наращивать абонентскую базу, не тратя большие деньги. Stars Mobile скорее всего станет классическим нишевым игроком. Главный вопрос в количестве людей, которые будут работать над проектом. Вряд ли у них команда будет больше, чем у действующих игроков рынка. И значит, в долгосрочной перспективе их может ждать стагнация, а абонентов - переход к "базовому" оператору.

По словам Гордеева, для создания интернет-банкинга сейчас выбирается банк-партнер

— При пользовании картой, пользователи будут получать "кэшбэк" не на счет приложения, а на карту. На самой карте не должно быть лишних услуг - например, кредитов, овердрафтов и прочих навязываемых банком, — пояснил Гордеев.

Аналитик группы компаний «Финам» Леонид Делицын уверен, что над банками нависла угроза вытеснения со стороны новых игроков - таких как сотовые операторы и гиганты интернет-рынка.

— Вне зависимости от того, нужен ли новый интернет-банкинг рынку, самим банкам нужны клиенты, — объясняет Делицын. — В интернете пока легче отстроиться от конкурентов, чем в городе-миллионнике с высокими ценами на коммерческую недвижимость. С другой стороны, операторам сотовой связи – даже обычным, не говоря уж о виртуальных, нужны диверсифицированные источники доходов. Набрав аудиторию, виртуальный оператор должен её немедленно монетизировать. Одних лишь доходов от мобильной рекламы вряд ли хватит, поэтому нужно что-нибудь продавать.

Запуск собственных MVNO операторов стал трендом у брендов с большой аудиторией. "ВКонтакте" готовится к созданию собственного оператора VKMobile на сетях связи "МегаФона", проект MVNO на сетях Tele 2 запустили Ростелеком и Сбербанк.