Российским вузам может грозить штраф до 300 тыс. рублей за нарушение порядка проведения экзамена для мигрантов по русскому языку, истории и основам законодательства России. Соответствующие поправки в Кодекс об административных правонарушениях уже подготовлены Министерством образования и науки. Предполагается, что они вступят в силу с 1 января 2018 года. Сами же экзамены ведомство планирует разделить на несколько уровней сложности в зависимости от цели пребывания иностранного гражданина на территории страны.

Иностранные граждане при обращении за получением разрешения на временное проживание, вида на жительство, разрешения на работу либо патента обязаны подтверждать владение русским языком, знание истории России и основ ее законодательства. Эти правила действуют с 1 января 2015 года. А в январе этого года эксперты Центра ОНФ по независимому мониторингу исполнения указов президента «Народная экспертиза» провели исследование. Они проверили, насколько легко оформить сертификат о прохождении экзамена в обход правил. В ходе 18 контрольных экспериментов выяснилось, что можно договориться о приобретении сертификата без присутствия экзаменуемого на экзамене. Как отмечают «фронтовики», возможна даже доставка сертификата курьером, а можно и самим приехать за готовыми документами в Многофункциональный миграционный центр в Москве.

Предполагается, что поправки в КоАП изменят ситуацию.

— Законопроектом предлагается внести изменения в Кодекс об административных правонарушениях в части установления ответственности образовательных организаций и их должностных лиц в виде административного штрафа за нарушения, допущенные при проведении комплексного экзамена, — сообщили «Известиям» в Минобрнауки.

В случае выявления Рособрнадзором нарушения должностные лица будут оштрафованы на сумму 15–30 тыс. рублей, а вузы (или локальные центры по работе с мигрантами) заплатят от 100 до 300 тыс. рублей. Наказание также последует за непредставление или нарушение порядка либо сроков внесения в федеральный реестр сведений о документах об образовании по итогам комплексного экзамена мигранта.

Помимо этого, в ведомстве планируют установить различные требования к уровню владения русским языком, знаний по истории России и основам законодательства. Всё будет зависеть от цели пребывания иностранного гражданина (трудовая деятельность, временное или постоянное проживание). Для этого готовятся поправки в федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в РФ».

— Требования для иностранных граждан, претендующих на получение разрешения на работу или патента, будут более низкими по сравнению с требованиями, предъявляемыми к уровню знаний тех, кто хочет получить разрешение на временное проживание или вид на жительство, — уточнили в ведомстве.

Между тем некоторые эксперты считают, что введение штрафов никак не повлияет на качество тестирования и количество нарушений при проведении экзаменов.

— С одной стороны, за выдачу фиктивных сертификатов или нарушения во время проведения экзамена необходимо вводить штрафы. С другой — чем крупнее штраф, тем больше будет нарушений. В этой сфере крутятся очень большие деньги, и действующая система тестирования, на мой взгляд, является неправильной. Мы часто говорим о том, что эти тесты ни к чему, — считает директор Центра изучения миграционной политики Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Виктория Леденева. — Сейчас это большая коррупционная составляющая, и фиктивные документы выдают постоянно. Если введут штрафы, люди просто уйдут в подполье и продолжат заниматься этой деятельностью.