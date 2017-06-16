Руководитель Минобрнауки Ольга Васильева предупредила, что в скором времени список учебников резко сократится. Министр отметила, что содержание учебников «станет более соответствовать современным и классическим представлениям о мире, науке и России».

В стране сложились механизмы обновления школьных учебников, отметила Васильева. Она привела в пример советский и постсоветские периоды, когда списки учебников утверждались профильными ведомствами.

«Но в список, утвержденный Минпросом с грифом о рекомендации, учебники могли попасть только после апробации в экспериментальных школах в союзных республиках с участием учителей и методистов», — приводит слова Васильевой ТАСС.

«Мы полагаем, что сегодня необходимо продолжить эту традицию апробации экспериментальных учебников, у нас для этого есть специальная сеть Федеральных инновационных и экспериментальных площадок», — сказала министр.