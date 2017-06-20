В центре Киева вспыхнул пожар в здании бывшего центрального гастронома. Над строением стоит огромный столб дыма, который виден с разных концов украинской столицы.

Как сообщает «Украинская правда», огонь распространился на два верхних этажа трехэтажного здания по улице Крещатик.

В здании находились несколько кафе и магазинов. О том, пострадал ли кто-то из-за пожара, пока не известно.

Отмечается, что на месте происшествия работают четыре бригады пожарной службы.