Законопроект, запрещающий главам регионов тратить бюджетные средства на самопиар, рассмотрит на ближайшем заседании комитет Госдумы по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления. По информации "Известий", документ, на который уже поступили положительные отзывы правительства и Верховного суда, будет рекомендован к принятию в первом чтении. Законопроект, внесенный представителями всех думских фракций, ограничивает право губернаторов тратить бюджетные средства на информацию о своей деятельности. Тема вновь приобрела актуальность в свете предстоящих региональных кампаний, отмечают в нижней палате. Однако эксперты полагают, что к вопросу надо подходить "осторожно".

Комитет по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Госдумы на ближайшем заседании намерен рассмотреть законопроект, который ограничивает расходы глав регионов «на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта РФ». Он был внесен в Госдуму в декабре 2015 года представителями четырех думских фракций - Михаилом Дегтяревым (ЛДПР), Александром Ющенко (КПРФ), Александром Бурковым («Справедливая Россия») и Ольгой Тимофеевой («Единая Россия»). Поправки вносятся в закон «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов РФ».

Авторы предлагают ограничить расходы органов госвласти субъектов на информирование о своей деятельности. Согласно законопроекту, главы регионов не могут расходовать средства на эти цели "прямо или косвенно", за исключением случаев, прямо установленных федеральными законами или связанных с оказанием госуслуг.

В пояснительной записке к законопроекту говорится, что субъекты нередко тратят бюджетные деньги не на экономическое развитие и обеспечение социального благополучия граждан, а на "формирование привлекательного имиджа губернатора". Делается это "под видом информирования граждан о деятельности региональных властей".

До пяти лет лишения свободы

Это уже вторая редакция документа. Ранее Уголовный кодекс предлагалось дополнить статьей о "незаконном расходовании бюджетных и внебюджетных средств на информирование о деятельности органов государственной власти субъекта РФ". По этой статье нарушителям грозил штраф от 100 тысяч рублей либо лишение свободы сроком до пяти лет, если незаконные расходы превысили 1,5 млн рублей в год.

Однако Верховный суд в своем отзыве на законопроект предложил заменить уголовную ответственность на административную. Кроме того, ко времени рассмотрения документа Госдума внесла поправки в регламент, согласно которым менять УК можно только отдельными законопроектами. В итоге совет Думы вернул инициативу авторам с просьбой скорректировать текст.

В январе 2016 года законопроект перевнесли, убрав из него "уголовную составляющую". Правительство направило на инициативу положительный отзыв, предложив распространить аналогичные требования и на глав органов местного самоуправления.

Мнение экспертов

Законопроект вновь приобрел актуальность с учетом приближающихся региональных кампаний, сказал в беседе с "Известиями" глава комитета по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления Алексей Диденко (ЛДПР).

- В отличие от кандидатов в депутаты, губернаторы продолжают осуществлять свои полномочия и активно пиарятся в СМИ за бюджетные деньги на фоне продолжающегося сокращения социальных расходов. Есть губернаторы, которые явно перебрали с "информированием", то есть эти средства фактически идут на их избирательную кампанию. Поэтому я буду настаивать на принятии этого законопроекта, мы ставим задачу принять его в первом чтении до конца весенней сессии, - заявил он.

По словам Алексея Диденко, если Госдума поддержит инициативу, следующим шагом будет обсуждение ответственности. Она может быть как уголовной, так и административной или дисциплинарной.

Глава комитета ГД по информполитике и связи Леонид Левин («Справедливая Россия») полагает, что к этой теме нужно подходить «осторожно». В частности, необходимо разграничить самопиар и информирование о своей деятельности. Кроме того, остается открытым и вопрос с финансированием региональной прессы, которая в значительной степени живет за счет средств из бюджетов.

- Речь ни в коем случае не идет о том, чтобы сократить финансирование региональных СМИ, а лишь о том, чтобы запретить представителям региональных властей тратить бюджетные деньги на самопиар, - пояснила "Известиям" одна из авторов инициативы Ольга Тимофеева ("Единая Россия").

По ее словам, появление законопроекта стало результатом проверок Общероссийского народного фронта (Тимофеева - сопредседатель центрального штаба ОНФ - "Известия"), которые выявили миллионные траты на имиджевые публикации в некоторых дотационных регионах.

- Президент в 2013 году давал прямое поручение Минфину проанализировать все бюджетные расходы и раз в полгода следить, чтобы сумма была уменьшена. Но потом оказалось, что расходы на информполитику только выросли. При этом формулировки на эти расходы были извращены, деньги проходили по разным ведомствам, чтоб никто не догадался, на что они реально тратятся. В итоге, когда коллеги разработали законопроект, я присоединилась к нему, - рассказала Ольга Тимофеева.

Согласно статистике, с 2014 года траты регионов на освещение деятельности органов власти выросли на 1,5 млрд рублей. В 2017 году 38 регионов планируют потратить по разделу «СМИ» более 30 млрд. рублей

Топ регионов с самыми высокими запланированными бюджетными расходами возглавила Москва (12 млрд руб.), на втором месте - Московская область (3 млрд), на третьем - ЯНАО (1,5 млрд).