Президент России заявил, что на выборах губернаторов в регионах не надо никому создавать тепличных условий. Путин отметил, что развитие ситуации должно идти естественным путем.

«Не нужно никому создавать каких-то тепличных условий. Всё должно развиваться естественным путем», — сказал российский лидер в эфире телеканала «Россия 1». Президент добавил, что кандидатам можно посоветовать «работать с полной отдачей, искренне, честно, нужно иметь вкус к этой работе».

«Если нет желания этого делать, то лучше не заниматься этим видом деятельности», — сказал президент.

Единый день голосования пройдет в России 10 сентября.