Итальянские правоохранители задержали во вторник парусную лодку с мигрантами под управлением, предположительно, двух россиян.

Об этом со ссылкой на Финансовую гвардию сицилийского города Сиракуза сообщает «РИА Новости».

По данным агентства, во вторник утром морской патруль остановил у восточного побережья Сицилии парусное судно, на борту которого находилось около 30 мигрантов.

В настоящее время Финансовая гвардия Сицилии ведет проверку относительно причастности двух граждан России к нелегальной перевозке людей.