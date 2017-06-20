Банкоматы все чаще стали выдавать фальшивые купюры, заявил первый зампред ЦБ РФ Георгий Лунтовский на lll международной конференции «Актуальные вопросы развития наличного денежного обращения».

По его словам, причиной роста числа фальшивок стало использование дешевых моделей банкнотоприемных устройств. Они проверяют лишь 1-2 защитных признака, когда требование Банка России — проверка четырех машиночитаемых защитных признаков.

В I квартале 2017 году Центробанк обнаружил в банковской системе России свыше 12 тыс. поддельных купюр. Из них 6,8 тыс. — купюры номиналом пять тыс. рублей. Далее следуют купюры в 1 тыс. рублей — 5,2 тыс.

Реже всего встречаются поддельные купюры номиналом 10 рублей — всего две штуки. Помимо этого, сотрудники ЦБ обнаружили поддельные монеты: 18 номиналом 10 рублей. 37 — номиналом пять рублей и одна — номиналом два рубля.