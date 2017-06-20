Россия пока не может констатировать начало конструктивного обсуждения проблемных тем в отношениях с США. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Проблемы, которые возникают, доводятся до партнеров, но диалог по этим темам отсутствует, сообщил представитель Кремля.

«Нет, такие требования не готовятся. Обсуждается в рутинном порядке, мы доводим друг до друга темы, которые вызывают дискомфорт, которые являются раздражителями. Круг этих тем известен. Но пока, к сожалению, констатировать какого-то начала конструктивного обсуждения этих тем мы не можем. Что с сожалением мы констатируем», — отметил Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, готовит ли РФ встречные требования к США для нормализации отношений в связи с планом Госдепартамента.

Напомним, ранее было объявлено о прекращении взаимодействия между вооруженными силами США и России на территории Сирии.