Министерство труда и социальной защиты населения в РФ обнародовало во вторник проект графика выходных и праздничных дней на 2018 год.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», обнародованный на федеральном портале проект постановления вынесен на общественное обсуждение.

Из документа следует, что россияне получат для отдыха в 2018 году дополнительно 28 дней. Кроме Дня Победы (9 мая), в течение 2018 года Минтруд предложил несколько «длинных выходных»: на День защитника Отечества (23–25 февраля), 8 марта (8–11 марта), День весны и труда (с 29 апреля по 2 мая), День России (10–12 июня) и День народного единства (3–5 ноября). Новогодние праздники продлятся с 30 декабря по 8 января.