Аргентинские полицейские обнаружили секретное хранилище предметов времен нацистской Германии в доме коллекционера к северу от Буэнос-Айреса. По мнению полиции, это один из самых крупных тайников, содержащих подобные исторические артефакты.

«Согласно нашим первым оценкам, это подлинники», — цитирует «Интерфакс» аргентинского министра безопасности со ссылкой на агентство The Associated Press.

Среди найденных вещей были обнаружены игрушки, которые использовались для пропаганды нацистских идей среди детей, барельеф орла со свастикой, гармоники и фотография Адольфа Гитлера. Всего в коллекции насчитывается 75 предметов.

В результате поражения Германии во Второй мировой войне многие нацистские преступники нашли убежище в Южной Америке, в том числе в Аргентине.