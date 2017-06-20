Украинский лидер Петр Порошенко отметил мощную поддержку, которую его страна получает от Соединенных Штатов. В своем официальном аккаунте Twitter украинский лидер выражает чрезвычайную радость от того, что он будет прият в Белом доме раньше Путина. Кроме того, стало известно, что 19 июня Порошенко вылетел в Вашингтон, его встреча с вице-президентом США Майком Пенсом уже подтверждена. Российские СМИ подтверждают, что к ним на некоторое время присоединится и президент Дональд Трамп.

«Очень важно, что моя встреча в Белом доме состоится раньше, чем встреча Путина», — добавил Порошенко.

Также лидер соседнего государства отметил, что Украина имеет серьезную поддержку обеих партий в Конгрессе США и приветствовал законопроект Сената об ужесточении санкций против России.