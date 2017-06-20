Выпускник британской школы 15-летний Том Ваг открыл ранее неизвестную астрофизикам планету уже на третий день стажировки в Кильском университете.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», подросток одросток занимался изучением и анализом данных программы «Поиск планет в широком секторе» (WASP), когда заметил потемнение в свечении далекой звезды, которое при детальном рассмотрении и оказалось неизвестной ранее науке планетой.

Тому Вагу потребовалось порядка двух лет, чтобы удостовериться в реальности своего открытия. Планете был присвоен номер WASP-142b, расстояние от Земли до новой планеты составляет примерно 1000 световых лет.