В Солнечногорском районе Московской области начнут строительство предприятия по производству легковых автомобилей Mercedes-Benz, сообщили в российском представительстве немецкой компании.

Строительство завода планируется завершить к 2019 году. Предполагаемая мощность — более 20 тыс. машин в год. Планируется, что изначально российское предприятие будет выпускать четыре модели автомобилей немецкой марки.

В 2013–2014 годах немецкий концерн вел переговоры о локализации производства на базе «Мосавтозила» — проекта Сбербанка и правительства Москвы, который так и не был до конца реализован.