Общественная палата РФ (ОП) планирует усилить работу со СМИ и медийным сообществом, гражданскими активистами и региональными палатами, будет введен новый формат работы палаты, рассказал «Известиям» Валерий Фадеев, избранный новым секретарем ОП.

Валерий Фадеев, который ведет на «Первом канале» «Воскресное время» и является главредом «Эксперта», заявил, что не уйдет с телевидения, однако прекратит работать в «Эксперте».

— А вот из «Эксперта» ушел. Это все-таки больше административная работа — генеральный директор, главный редактор. А на телевидении я просто журналист, обозреватель, — сказал Фадеев.

Он заявил, что в ОП планируется усилить работу со СМИ, в палату «попробуют пригласить представителей СМИ» и посоветоваться с ними, как лучше сделать. Фадеев заявил о важности привлечения журналистов к общественной работе, а также о планах создать в рамках палаты нечто вроде клуба СМИ.

Фадеев также обратил внимание, что не является руководителем, но согласно закону, должен будет заниматься организаторской работой. Он привел пример, когда СМИ, освещая выделение президентских грантов в регионах, рассказывают не о российских организациях, имеющих интересные проекты, а широко обсуждают вопрос, достанутся ли эти деньги организациям, имеющим статус иностранных агентов.

— Конечно, нельзя в этом винить представителей СМИ. Винить надо себя — почему мы не в состоянии об этом рассказать, — сказал Фадеев.

Новый секретарь ОП призвал усилить «работу снизу» — активизировать общение с региональными палатами, расширять там пространство работы и взаимодействие со СМИ и общественностью.

Фадеев также рассказал и о планах ОП по работе с протестным движением в РФ, и о своем отношении к митингам и массовым акциям.

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