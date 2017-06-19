Обладателем квартиры в Москве стала 19-летняя олимпийская чемпионка мира по фигурному катанию Юлия Липницкая. Жилье в юго-западной части Москвы спортсменке подарила строительная компания. Сама фигуристка родом из Сочи.

«Я всегда мечтала жить рядом с лесом, с детства люблю природу, увлекаюсь конным спортом. Раньше даже хотела посвятить себя этому, но потом занялась фигурным катанием», — приводит ее слова «Газета.Ru».

Липницкая рассказала, что и сейчас уделяет время верховой езде. На даче у юной чемпионки есть лошадь, на которой она катается по лесу. Липницкая с удовлетворением отметила, что теперь будет жить рядом с лесом.

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