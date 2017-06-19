В понедельник, 19 июня, Владимир Путин провел телефонные переговоры с Руменом Радевом. Инициатива поступила со стороны Болгарии.

Как сообщается на сайте Кремля, лидеры стран обсудили двустороннее сотрудничество в различных сферах, в том числе в энергетической. Кроме того, подтвердили заинтересованность обеих сторон в развитии российско-болгарских отношений.

Президенты также обсудили вопросы подготовки совместных мероприятий, приуроченных к важным в двустороннем контексте юбилейным датам.