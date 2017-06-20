Судмедэксперт по делу погибшего в Подмосковье шестилетнего мальчика, в крови которого обнаружилось 2,7 промилле алкоголя, предлагает проверить результаты своей экспертизы, взяв ДНК-образцы у матери и сверив их с образцами ребенка.

«Когда будет этот результат — тогда можно ставить точку в этой дискуссии», — заявил в интервью «Известиям» заведующий Железнодорожным отделением областного бюро судебно-медицинской экспертизы Михаил Клейменов.

Он посетовал, что шумиха вокруг истории с погибшим в ДТП мальчиком привела к выплеску негатива в его адрес, хотя судмедэксперты выполняют свою работу качественно.

«Я — тот человек, который ответственно отнесся к исполнению своих обязанностей — стал в глазах всей страны выглядеть каким-то ничтожеством», — пояснил Клейменов.

По словам завотделением, он сам удивился результатам, когда они показали 2,7 промилле в крови маленького мальчика.

«Учитывая, что эта кровь была взята у мальчика, которому было 6 лет, у меня, естественно, возникли сомнения», — пояснил судмедэксперт.

Недоумение, по его словам, они вызвали и в областном институте МОНИКИ (Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М.Ф. Владимирского), после чего выводы были проверены еще раз.

«Они когда это увидели — они тоже не поверили глазам своим <...> Перепроверили», — пояснил Клейменов.

Он уточнил, что образцы крови из тела мальчика он брал лично, после чего полицейские отвезли их для исследования в Москву, где базируется МОНИКИ.

«Объекты были изъяты должным образом, упакованы и нарочным, сотрудником полиции, с отметкой во всех необходимых документах, журналах, были переправлены в лабораторию МОНИКИ», — добавил специалист.

23 апреля в городе Железнодорожном 31-летняя местная жительница Ольга Алисова, управлявшая автомобилем Hyundai Solaris, во дворе жилого дома в микрорайоне Павлино совершила наезд на шестилетнего ребенка. В результате ДТП мальчик скончался на месте.

Экспертиза крови погибшего ребенка показала в его крови наличие алкоголя — ​ 2,7 промилле. На этом основании дело против женщины, которая была за рулем автомобиля, было закрыто.

15 июня СКР потребовал передать им дело о гибели мальчика, ведомство возбудило уголовное дело по ст. 293 УК РФ («Халатность)» из-за экспертного заключения об алкогольном опьянении ребенка.